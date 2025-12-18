DOLAR
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı

BŞEÜ'nün BeyTürk BF ve Alfa Kurt kamikaze İHA modelleri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde bakanlar ve yetkililerin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:24
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı

BŞEÜ'nün İHA Projeleri Sergide İlgi Odağı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde öne çıkan yerli İHA'lar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), geliştirdiği insansız hava aracı projeleriyle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi’nde ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Üniversite, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı etkinlikte, geliştirdiği BeyTürk BF İHA modeliyle tanıtım yaptı.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk ve öğrencileri tarafından geliştirilen, Alfa Kurt Kamikaze İHA Projesinin somut çıktısı olan model, TUSAŞ ile birlikte TÜBİTAK projesi kapsamında sergilendi.

Modelin teknik özellikleri dikkat çekti: 2,9 metre kanat açıklığı, 3 saat havada kalma süresi ve 4,5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi.

Üniversiteler tarafından yürütülen özgün projelerin tanıtıldığı sergide, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, BŞEÜ standını ziyaret ederek öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeler üretmesi bizler için büyük bir gurur. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu vizyonla ortaya koyduğu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

