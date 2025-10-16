BTK 5G İhalesi: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan İlk Değerlendirme

BTK 5G ihalesi sonrası operatörlerden değerlendirmeler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G ihalesinin ardından Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone üst yöneticileri ihalenin sonuçlarını değerlendirdi. Üst yöneticiler, 5G'nin dijital dönüşümdeki rolüne, sağlanacak deneyimlere ve uygulama takvimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turkcell — Ali Taha Koç

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, ihalenin hayırlı olmasını dileyerek 5G'ye giden yolda önemli bir adım atıldığını söyledi. Koç, Turkcell olarak müşterilere en iyi hizmeti verebilmek için gerekli frekansları ihaleyle kazandıklarını belirtti ve "5G'de en yüksek frekans bandını Turkcell'in aldığı"na dikkat çekti.

Koç, rakiplerle aradaki makası açtıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ihalede sadece kazananın Turkcell olmadığını, tüm Türkiye'nin kazandığını söylüyoruz" dedi ve ülkenin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türk Telekom — Ümit Önal

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, 5G frekans ihalesinin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. İhalenin teknoloji ve iletişim alanındaki kararlılığın somut bir ifadesi olduğunu belirten Önal, 5G'nin hem bireylerin hem kurumların hayatında radikal değişiklikler yaratacağını söyledi.

Önal, "Daha iyi bir dijital deneyim sağlanacak" diyerek 5G'nin yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme ile sağlık, eğitim, enerji, lojistik, spor ve sanat gibi birçok alanda verimliliği artıracağını ifade etti. Ayrıca ihalenin ülke ekonomisine 1 milyar doların üstünde katkı sağladığını kaydetti ve müşterilere en iyi deneyimi sunmak için çalışmaların hızla devam edeceğini bildirdi.

Vodafone Türkiye — Engin Aksoy

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, operasyonel olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi. Aksoy, dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama sağlayan 700 megahertz bandının eşit dağılımının kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Stratejik bantlardaki güçlü pozisyonlarını koruduklarını belirten Aksoy, Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesine sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Aksoy, "5G teknolojisinin gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla yansıtacağız." dedi.

Aksoy ayrıca Vodafone'nun son 5 yıldır 5G'ye yoğun hazırlandığını, dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip tek operatör olduklarını ve bu deneyimi Türkiye'ye taşıyacaklarını söyledi. Bugünden itibaren 5G için bir kampanyaya başlayacaklarını ve 5 gün boyunca tüm müşterilerinin bu kampanyaya davetli olduğunu açıkladı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen 5G ihalesi sonrası AA muhabirine açıklamada bulundu.