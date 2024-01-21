Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak

Maluliyet aylığı, bir çalışanın fiziksel hastalık veya ölümcül hastalık nedeniyle çalışamaması durumunda uygulanan bir emeklilik prosedürüdür. SGK, engelli yardımından yararlanan hastalıkların listesini değiştirdi. Peki kimler erken emekli olabilir? Detaylar haberimizde...







SGK EMEKLİLİK LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ! BU ŞARTLAR VARSA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), engelli aylığından yararlanan hastalıklar listesini güncelledi. Bu güncelleme, belirli tıbbi rahatsızlıkları olan kişilere erken emekli olma fırsatı veriyor.

Maluliyet aylığı, bir çalışanın fiziksel hastalık veya ölümcül hastalık nedeniyle çalışamaması durumunda uygulanan bir emeklilik prosedürüdür. SGK, engelli yardımından yararlanan hastalıkların listesini değiştirdi. Peki kimler erken emekli olabilir? Şartlar neler, işte detaylar…

MALULEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN;

Sigorta süresi 10 yıl ve üzeri, prim ödeme süresi ise 1800 gün ve üzeridir.

Çalışamama durumu sigortalının çalışmaya başlamasından sonra ortaya çıkmış olmalıdır.

Sağlık yetkililerinden engellilik raporu aldıktan sonra

Maluliyet aylığına hak kazanılan hastalıklar:

Nörolojik hastalıklar (MS, ALS, Parkinson hastalığı)

Akıl hastalığı (şizofreni, bipolar bozukluk)

Göz hastalıkları (görmede azalma, körlük)

Kanser

Kalp-damar hastalıkları (kalp yetmezliği, kalp nakli)

Akciğer hastalıkları (KOAH, tüberküloz)

Böbrek hastalığı (böbrek nakli)

Diyabet

Behçet hastalığı

Romatizmal hastalıklar (Bechtereu hastalığı, lupus)

Bulaşıcı hastalık (AIDS)

LİSTEDE YER ALAN TÜM HASTALIKLARI VE DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN;

SGK’nın internet sitesini ziyaret edebilir

Alo 170 hattını arayabilir

SGK il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirsiniz