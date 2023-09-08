Bu apartmanda daireler satılamıyor: Nedenini duyanlar inanamadı

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yer alan evler kiraya verilemiyor! Hatta ambulans bile giremiyor! Vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU İLÇEDEKİ EVLER KİRAYA VERİLEMİYOR

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi'nde yer alan Damla Sitesi isimli sitede blok ve daire numaralarının yanlış yazıldığı tespit edildi. Sitede oturan vatandaşlar yanlış sayılar ve harfler sebebiyle adres bilgilerinin uyuşmadığını ve evlerini satmak ya da kiraya vermek istedikleri zaman sorun yaşadıklarını dile getirdi. Evlerini satmak isteyen insanlar yanlışlık sebebiyle kredi çekemediği için evlerini peşin paraya satmak zorunda kalıyor. Siteye gelen polis ve ambulanslar bile yönünü bulmakta zorlanıyor. Vatandaşlar yetkililerden yardım talep ederken sitede oturan Halis Kaya isimli vatandaş evini satmak istediğini, numaralar yanlış olduğu için satamadığını, bankanın kredi vermediğini, peşin parayla satmak zorunda kaldığını, hangi bloğun ne olduğunun belli olmadığını ancak artık yeni tapularla kredi çekemediklerini dile getirdi. Sitede bulunan evlerden birini satın almak için bankaya giden Mehmet Tut konu ile ilgili şunları söyledi;





'Odunpazarı bizi büyükşehir belediyesine gönderdi. Onlar insanın yüzüne bile bakmıyor. Bizi plan proje çizilen büroya yönlendirdiler. Gittik, 27 bin 90 TL'ye problemin düzeleceğini söylediler. Bu giriş yolunu yalnızca bize veriyorlar, planda böyle bir giriş yok. Tek hattan giriş var. Plan proje sebebiyle buraya kredi verilmiyor. Bir yer A blok olması gerekirken D blok olmuş, B olacağına C olmuş. Bloklar yanlış.' Ramazan Bayraklı da konu ile ilgili şu sözlerin altını çizdi; 'Yetkililerden bu sorunu düzeltmelerini istiyoruz. İnsanlara kredi çıkmıyor. Paraları yetmiyor, ev alamıyorlar. Bir hata olduğu için alım satım yapılamıyor. Bu numaraların acilen yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Adreslerin belli olması gerekiyor. Hatayı biz yapmadık ama ev başı 2 bin 500 TL ödeme istiyorlar. Tapu dairelerinden bilirkişiler gelecekmiş, yeminli bürolar numaraları değiştirecekmiş. Belediye sürekli cadde ismi değiştiriyor. Cadde ismi daha önce Tansu Çiller Bulvarı, sonradan Selami Vardar Bulvarı olarak değiştirildi. Ne yapıldığı belli değil.'