Bu bayram kurbanlık fiyatları uçtu! Kurban kesimlerinde azalma bekleniyor

Bu bayramda kurbanlıkların büyük oranda pazarda kalacağı tahmin ediliyor. Küçükbaş hayvan fiyatlarında 2020'den bu yana yaşanan artış, vatandaşın alım gücünü adeta yerle bir etti. 4 yıl önce 1.000 liraya küçükbaş kurbanlık alınabilirken, bugünkü fiyatlarla bu parayla 1 kilogram dana bonfile bile almak mümkün değil. Küçükbaş hayvan fiyatlarında son dört yılda yaşanan fahiş artışlar, vatandaşları kurban kesmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.



KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 12 KAT ARTTI

Kurbanlık fiyatları sadece 4 yılda 12 kat arttı. 4 yıl önce 1.000 liraya küçükbaş kurbanlık alınabilirken, bugün bu parayla 1 kilogram dana bonfile bile almak mümkün değil. Yüksek enflasyon sarmalındaki Türkiye'de bu yıl kesilen kurban sayısının önceki yıllara göre azalacağı tahmin ediliyor.

FİYATLARDAKİ UÇUK ARTIŞLAR

Küçükbaş kurbanlık fiyatları 4 yılda 12 kat artarak 1.000 liradan 12.000 liraya yükseldi. Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini 4 yılda yüzde 1.105 oranında artırarak 975 liradan 11.750 liraya çıkardı. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 75 bin lira ile 250 bin lira arasında, küçükbaş fiyatları ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.

GEÇMİŞTEKİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB), 2020’de yaptığı piyasa araştırmasına göre büyükbaş fiyatları 5 bin ile 30 bin lira arasında, küçükbaş fiyatları ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyordu. TZOB’un 2024 yılı için ziraat odalarından aldığı bilgilerle yaptığı piyasa araştırmasına göre ise bu yıl büyükbaş fiyatları 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaş fiyatları ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı canlı hayvan fiyatlarına göre de 2020’de küçükbaş fiyatı yıllık ortalama 1.200 liraydı.

TZOB BAŞKANI: KURBAN KESİMİ EN AZ YÜZDE 20 AZALIR

Emekliler, 2020 yılında 1.000 lira olan bayram ikramiyesiyle küçükbaş kurbanlık alabiliyordu. Arada geçen 4 yılda emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 12 bin liraya dayandı. Yani emeklinin ikramiyesi 3 kat artırılırken, küçükbaş hayvan fiyatındaki artış ise 12 katına varan oranda gerçekleşti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ülkemizde alım gücünün azalması ve kurbanlık fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle bu yıl büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre en az yüzde 20, küçükbaş kesimlerinde ise en az yüzde 10 civarında bir azalış olacağını tahmin ediyoruz” dedi.