Bu çiçeği gördüğünüz yerde elinizi cebinize koyun! 250 bin TL cezası var

Yılkı Atlarıyla birlikte koruma altında bulunan nadir bitki türleri Kıyı Sarımsağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambağı'nın koparılması ve zarar görmesine karşı yapılan kontrollerde, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar'ında ciddi bir önlem alındı. İşte detaylar...





NADİR BİTKİ TÜRLERİNİN YOK OLMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Doğanın hassasiyetine vurgu yapmak adına benzersiz çiçeği koruma altına almak amacıyla uygulanan 245 bin TL'lik ceza, bu eşsiz güzellikleri yok etmek isteyenlere caydırıcı bir uyarı niteliği taşıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, söz konusu bitkileri koparanlara ciddi miktarda idari para cezası uygulanacağı belirtiliyor.

Doğanın zarar görmemesi için atılması gereken adımların dikkatlice atılması gerektiği vurgulanarak, aksi takdirde bu tür eşsiz güzellikleri yok etmenin bedelinin ağır olacağı ifade ediliyor. Bu durum, çevre ve doğa koruma bilincini artırmayı amaçlayarak, insanları doğal varlıklara saygılı ve korumacı davranmaya teşvik ediyor. Kuşadası ilçesinde yapılan bu denetimler, doğal yaşam alanlarının ve endemik bitkilerin korunmasına yönelik bir adım olarak öne çıkıyor ve bu tür eşsiz bitki türlerinin sürdürülebilir bir şekilde varlıklarını sürdürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Doğanın zenginliklerinin korunması, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması adına alınan bu tür tedbirler, toplumun çevre bilincini artırmada önemli bir rol oynuyor.





2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında belirlenen 245 bin TL'lik ceza, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde koruma altına alınan endemik bitki türlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanıyor. Yılkı Atlarıyla birlikte bu bitkilerin yaşam alanlarını koruma altına alan ekipler, denetimlerin devam edeceğini ve herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği sürece önlemlerin sürdürüleceğini açıkladı.

Açıklamada, koruma altındaki bitki türlerinin sadece bölgeye özgü olmadığı, aynı zamanda ülke genelinde endemik bitki zenginliğine önemli katkılarda bulunduğu vurgulandı. Bu nedenle, bilinçsizce yapılan koparmaların ekosistem ve biyoçeşitliliği tehdit ettiği ve ciddi bir cezai yaptırımı gerektirdiği ifade edildi.

Ekipler, gelecekte de bölgedeki doğal yaşamı koruma adına benzer denetimlerin devam edeceğini ve halkın bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Doğa sevdalıları ve toplumun işbirliğiyle biyoçeşitliliği koruma amacıyla alınan bu tür önlemlerin başarıya ulaşabileceği vurgulandı. Özellikle endemik bitki türlerinin, ekosistemdeki dengeyi sağlayarak biyoçeşitliliğin devamını sağladığına dikkat çekilerek, bu tür doğal zenginliklere yönelik bilinçsiz müdahalelerin ciddi sonuçlara yol açabileceği ve bu nedenle önlemlerin önemli olduğu vurgulandı.