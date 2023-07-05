Bu detayı bilenler 240 gün erken emekli olacak! 1999-2000-2003-2004yıllarına dikkat

Son dakika açıklamasına göre, erken emeklilik konusunda yeni bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenleme özellikle 2000 yılı sonrası sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek. Emeklilik yaşında önemli bir değişiklik yapılacak. 2000 yılı sonrası sigorta girişi olanların emeklilik yaşları öne çekilecek. Ayrıca, 1999, 2000 ve 2008 doğumlu kişiler için erken emeklilik hakkı getirilecek. Bağ-Kur sigortalılarına ise 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak.

9 BİN GÜNDEN 7 BİN 200 GÜNE DÜŞECEK



Son dakika açıklamasına göre, erken emeklilik konusunda önemli düzenlemeler yapılacak. Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülecek ve prim gün şartı 9,000'den 7,200'e indirilecek. Bu düzenlemeyle küçük esnaflar da daha az prim ödeyerek emekli olabilecekler. Kuaförler, manavlar, bakkallar, tesisatçılar, pazarcılar, marangozlar, terziler gibi küçük esnaflar bu avantajdan faydalanabilecek.



Ayrıca, kendi hesabına çalışan doktorlar, eczacılar, avukatlar gibi meslek grupları ve isteğe bağlı prim ödeyenler de reform kapsamına alınacak. Bu düzenleme ile bu gruplar da erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler.

Ev kadınlarına yönelik olarak da isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Devlet, bu düzenlemeyle ev kadınlarının primlerinin üçte birini karşılayacak.

Kadınlar için ise emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi düşünülmektedir. Annelerin primlerine çocuk sayısına göre eklenme yapılması ve emeklilik yaşında indirim sağlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, ailelere yönelik olarak gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında bir vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak.

Bu düzenlemeler, belirli koşullara ve gruplara yönelik avantajlar sağlamaktadır. Ancak, tam detayları öğrenmek ve kendi durumunuza uyan şartları değerlendirmek için ilgili mevzuatı takip etmek, Sosyal Güvenlik Kurumu veya ilgili mercilere başvurmak önemlidir.