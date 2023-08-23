Bu fiyata araç almak hayal değilmiş! Dacia Duster tüm sınırları aştı: Fırsatı kaçıran çok üzülecek!

C-SUV segmentindeki araç fiyatları yükselmeye devam ederken uygun fiyatlı seçenek olarak bütçe dostu görülüyor. Duster, geniş iç hacmi ve ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekerken fiyatlar ise rekabetçi olarak dikkatleri çekti.





DACIA DUSTER FİYAT LİSTESİ

Essential TCe 90 bg: 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL

Expression ECO-G 100 bg: 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL