Bu fiyata araç almak hayal değilmiş! Dacia Duster tüm sınırları aştı: Fırsatı kaçıran çok üzülecek!
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Araç fiyatlarının gün geçtikçe artış göstermesi üzerine Dacia Duster uygun fiyatlı araçlarıyla giriş yaptı. Geniş iç hacmi ve cazip fiyatlarıyla tercihler şekillendirildi. İşte Dacia Duster güncel fiyatları...
C-SUV segmentindeki araç fiyatları yükselmeye devam ederken uygun fiyatlı seçenek olarak bütçe dostu görülüyor. Duster, geniş iç hacmi ve ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekerken fiyatlar ise rekabetçi olarak dikkatleri çekti.
DACIA DUSTER FİYAT LİSTESİ
Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL
Expression ECO-G 100 bg: 1.043.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL
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