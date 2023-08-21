Bu fiyatı gören gözlerine inanamayacak! O markette 5 Lt ayçiçek yağı sadece 73.90 TL

Rusya ve Ukrayna arasındaki çoktan savaş sonrasında , ayçiçek yağı fiyatlarını ciddi şekilde artış görüldü. Fakat büyük market zincirleri arasında olan A101, fiyatları tekrar daha uygun olarak raflarına dizmektedir. En çok zamlanan ürün ayçiçek yağındaki dev indirim…





A101 market zincirlerinde başlatılan ayçiçek kampanyası için hareketlilik başladı. Temel gıda ürünlerini uygun fiyatlı olarak raflarına dizen A101’de kaçırılmayacak fiyatlar yer aldı. 5 litrelik ayçiçek yağın 73.90 TL olarak satın almak için son gün uyarısı yapıldı.