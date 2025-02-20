Bu Hafta 12 Yeni Film Vizyona Girecek: Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in 'Maria'sı Dikkat Çekiyor

Bu hafta Türkiye'de 12 yeni film vizyona girecek. Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolde olduğu 'Maria' dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:33
Bu Hafta 12 Yeni Film Vizyona Girecek: Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in 'Maria'sı Dikkat Çekiyor

Bu Hafta Türkiye'deki Sinema Salonu Programı

Sinema tutkunları için heyecan dolu bir hafta başlıyor. Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 12 yeni film vizyona girecek. Komedi, aksiyon, korku, gerilim ve animasyon türlerinde, 6'sı yerli olmak üzere farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

'Maria' Filmi Fransa'nın Işığında

Öne çıkan yapımlardan biri, Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Maria' filmi. Pablo Larrain’ın yönettiği bu biyografi türündeki film, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı son günlerini ele alıyor.

Film, Callas’ın aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını mercek altına alarak izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Gerilim Dolu 'Suç Takımı 2: Pantera'

Gerard Butler ve O'Shea Jackson'un başrolleriyle dikkat çeken 'Suç Takımı 2: Pantera', Christian Gudegast tarafından yönetiliyor. Film, Big Nick’in Avrupa’ya dönmesi ve elmas hırsızlarıyla mücadele etmesini konu alıyor. Göz alıcı aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapım, 2018'de çekilen 'Suç Takımı''nın devamı niteliğinde.

'Acı Gerçekler' ile Modern Aile Dinamikleri

Usta yönetmen Mike Leigh’in yeni eseri 'Acı Gerçekler', Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini ele alıyor. Aile içindeki zorluklar ve temas arayışındaki derinlik, izleyicileri düşündürmeye hazırlıyor.

Drama ve Aksiyonun Birleşimi: 'Son Bilet'

'Son Bilet', Halil İbrahim Ceyhan ve Hamdi Alkan gibi isimlerin yer aldığı, Gökhan Arı’nın yönetiminde, trajik bir hüzünle dolu bir hikaye sunuyor.

Komedi ve Siyaset: 'Oy'una Geldik'

Komedi dalında ise 'Oy'una Geldik' filmi, İlyas Salman ve arkadaşlarının yer aldığı hikaye ile hizip çatışmalarını esprili bir dille aktarıyor.

Korku ve Gerilim: Yeni Filmler

Bu hafta vizyona girecek korku filmleri arasında 'Gudubet' ve 'Kara Neme 2' gibi yapımlar, izleyicilere gerilim dolu anlar sunacak. Ayrıca, 'The Monkey' adlı film, ikiz kardeşlerin lanetli bir oyuncak maymunla karşılaşmalarını mercek altına alıyor.

Haftanın dolu dolu geçeceği besbelli. Sinema severler, bu yeni yapımları kaçırmamak için sinema yollarına düşmeye hazırlanıyor!

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