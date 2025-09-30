Bu Hafta Dünyada Sanat Etkinlikleri: Tiyatro, Konser ve Film Festivalleri

Bu hafta dünya genelinde tiyatro, konser ve film festivalleriyle sanatseverlere zengin bir program sunuluyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına uzanan geniş bir program sanatseverlerle buluşacak. Birçok kent, hem yerel hem uluslararası yapımları ve performansları ağırlıyor.

Tiyatro ve Dans

Branilaca Bosna Kültür Merkezi'nde, Saraybosna'da 2 Ekim tarihinde Gran Gala Flamenko gösterisi izleyiciyle buluşacak. Gösteride dans performansları, tutkulu şarkılar ve enerjik müzikler sahnelenecek; Barselona'dan ünlü sanatçılar katılacak.

Azerbaycan'da Şuşa Devlet Müzikal Drama Tiyatrosu'nda 5 Ekim'de Cırtdan adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Cüce masalının motiflerinden esinlenen performans, çocuklara yiğitlik, çalışkanlık ve cesaret gibi değerleri aşılamayı amaçlıyor.

Japonya'da enerjik dans gösterilerine sahne olacak Chofu Yosakoi 2025 festivali 4 Ekim'de Chofu kentinde izlenebilecek. Aynı gün Tama Nehri Havai Fişek Festivali Kawasaki'de düzenlenecek.

İngiltere, Londra'daki Westminster bölgesinde bulunan Adelphi Tiyatrosu, yarın Geleceğe Dönüş müzikaline ev sahipliği yapacak.

Film Festivalleri

30. Schlingel Uluslararası Film Festivali (Almanya) 4 Ekim'e kadar izleyicilerle buluşuyor.

Direktörlüğünü Albert Wiederspiel'in üstlendiği Filmfest Hamburg özel seçkisini 4 Ekim'e kadar sunuyor.

Reykjavik International Film Festival (RIFF) ve Zurich Film Festival (ZFF) 5 Ekim'e kadar genç yeteneklere odaklanan programlarıyla devam edecek.

Lincoln Center Film tarafından hazırlanan ve deneysel sinema ile restorasyonlara yer veren New York Film Festival (NYFF), 13 Ekim'e kadar sinemaseverleri ağırlamaya devam edecek.

Konserler

Lobkowicz Sarayı'nda düzenlenen "Prag Kalesi'nde Matine" başlıklı klasik müzik konseri yarın müzikseverlerle buluşacak.

Simply Red, İngiltere'nin Birmingham kentindeki Utilita Arena'da; OneRepublic Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da 4 Ekim'de sahne alacak. The Offspring ise 5 Ekim'de Letonya'nın başkenti Riga'da konser verecek.

ABD'de Vizyondaki Filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek. Benny Safdie'nin yönettiği The Smashing Machine, karma dövüş sanatları ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Colin Minihan'ın yönettiği Coyotes, Hollywood Hills'deki evlerinde mahsur kalan bir ailenin şiddetli bir orman yangını ve vahşi bir çakal sürüsü arasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Komedi türündeki One Big Happy Family ise DNA testiyle hayatı altüst olan bir kadının, kim olduğunu bulmak için annesiyle çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Ayrıca Bone Lake, Good Boy, The Ice Tower, Scared Shitless, The Legend of Johnny Jones ve Peas and Carrots adlı yapımlar da bu hafta ABD salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Not: Etkinlikler ve gösterimler şehir ve tarihlere göre değişebilir; programlar yerel kaynaklardan takip edilmelidir.

