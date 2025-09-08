Bu Hafta Dünyada Sanat: Festivaller, Konserler ve Sergiler

Bu Hafta Dünyada Sanat ve Kültür Etkinlikleri

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverlerle buluşuyor. Öne çıkan festivaller, konser takvimi, sergiler ve ABD vizyon takvimi ile kültür ajandanızı güncelleyin.

Festivaller

"DMZ International Documentary Film Festival", 11 Eylülde Güney Kore'nin Goyang şehrinde başlayacak ve 17 Eylül'e kadar "Barış, birlikte yaşama ve uzlaşma" temasıyla izleyicilerini ağırlayacak.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "London Design Festival", 13-21 Eylül tarihlerinde İngiltere'de gerçekleşecek. Etkinlik, 300'den fazla kuruluş işbirliğiyle 400'den fazla etkinlik ve sergiye ev sahipliği yapacak.

50. yılını kutlayan "Toronto Uluslararası Film Festivali", 14 Eylül'e kadar Kanada'nın Toronto kentinde sinemaseverleri konuk edecek.

Konserler

Drake bugün Fransa'nın başkenti Paris'te sahne alıyor; ayrıca 11 ve 14 Eylül'de Almanya'nın Berlin kentindeki konserleri planlanmış durumda.

Post Malone (Austin Richard Post) yarın Hollanda'nın Arnhem'ında, 12 Eylül'de İspanya'nın Barselona'sında sahne alacak.

Coldplay bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da müzikseverlerle buluşuyor.

Robbie Williams yarın Polonya'nın Krakow'unda, 12 Eylül'de ise Macaristan'ın Budapeşte'sinde dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

"Encounters: Giacometti x Mona Hatoum" sergisi, Alberto Giacometti ile Mona Hatoum arasındaki etkileşimi keşfe çıkarıyor ve 11 Ocak 2026'ya kadar Londra'daki Barbican'da ziyaret edilebilir.

"Millet: Life on the Land" sergisi, Jean-François Millet'in "The Angelus" tablosu ve kırsal yaşamı onurlandıran eserleriyle 19 Ekim'e kadar Londra'da National Gallery'de açık kalacak.

"Wicked Game" sergisi (Lindsey Mendick) Tudor döneminde güç ve cinsiyet ilişkilerine dair tarihsel ve sembolik anlatılar sunuyor; 31 Ekim'e dek Kenilworth Castle'da görülebilir.

Do Ho Suh'un "Walk the House" sergisi hafıza, yokluk ve ev ile kimlik temalarını işlerken 26 Ekim'e kadar Londra'da Tate Modern'de ziyarete açık olacak.

Culture House, Londra'da Somali kültürüne adanmış ilk kalıcı sergi alanı olarak perşembeden pazar gününe kadar 150'den fazla eser; el yapımı taraklardan horoz çanlarına kadar objeler, şiir atölyeleri ve dijital arşiv sunuyor.

Catherine Balet'in "Albedo" sergisi ışık ve algı üzerine fotoğraf çalışmalarıyla 4 Ekim'e kadar Paris'te Bigaignon galerisinde izlenebilir.

"Pieces a vivre" sergisi, Ai Weiwei ve Subodh Gupta gibi isimlerin eserleriyle modern yaşam mekanlarını estetikle buluşturuyor; 29 Ekim'e kadar Paris'te Galleria Continua'da görülebilir.

Valerie Ghoussaini'nin "Girls Just Want to Have Fun" adlı monokrom resim sergisi, 29 Eylül'e kadar Beyrut'taki Wadi 99 Art Gallery'de ziyaret edilebilir.

"Yoko Ono: Unfinished" sergisi, Karadağ'daki Museum of Contemporary Art of Montenegro (MCAM)'da 15 Eylül'e kadar açık olacak.

Milko Pavlov sergisi (küratör: Nadezhda Dzhakova) 12 Ekim'e kadar Sofia Arsenal-Museum of Contemporary Art'ta görülebilir.

ABD'de Vizyona Girecek Filmler

ABD sinemalarında bu hafta toplam 6 film vizyona giriyor. "Downton Abbey: The Grand Finale" (yönetmen: Simon Curtis; senaryo: Julian Fellowes; oyuncular: Matthew Goode, Michelle Dockery, Lily James, Tuppence Middleton, Dan Stevens) 12 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

Aynı tarihte Francis Lawrence'ın ortak yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "The Long Walk", Rob Reiner'in yönettiği ve oynadığı "Spinal Tap II: The End Continues" ile Oliver Hermanus'un yönettiği ve başrollerinde Paul Mescal ve Josh O'Connor'ın yer aldığı "The History of Sound" de 12 Eylül'de beyaz perdede olacak.

Ayrıca "Code 3" ve "Rabbit Trap" filmleri de 12 Eylül'de ABD izleyicilerinin beğenisine sunulacak.