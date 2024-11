Bu Hafta Dünyada Sanat ve Sinema Rüzgarı: Film Festivalleri ve Sanat Fuarları

Dünya Genelinde Canlı Bir Sanat Haftası

Dünyanın dört bir yanında bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılmış birbirinden renkli etkinlikler sanatseverleri bekliyor.

Film Festivalleri

Hollanda'da 14-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA), sinema tutkunlarını ağırlayacak. Ayrıca, Polonya'nın Torun şehrinde 16-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan EnergaCamerimage Uluslararası Film Festivali de merakla bekleniyor.

Katar'da 16-23 Kasım tarihleri arasında, bu yılki teması Anlamlı Anlar olan Ajyal Film Festivali düzenlenecek. Festival, Filistinlilerin seslerini duyurmak için "Voices from Palestine" ve "From Ground Zero Experience" bölümleriyle sahne alacak.

20 Kasım'da Kanada'nın Montreal kentinde başlayacak olan Montreal Uluslararası Belgesel Festivali (RIDM), daha önce Doc Circuit Montreal olarak biliniyordu. Ayrıca, 24 Kasım'a kadar devam edecek olan Tallinn Black Nights Film Festivali de dikkat çekecek, Hatice Aşkın'ın ilk uzun metraj filmi "Adresi Olmayan Ev" dünya prömiyerini burada gerçekleştirecek.

Sanat Fuarları

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Abu Dhabi Sanat Fuarı, sanat galerileri, tasarım vakıfları ve sanatçılara ev sahipliği yapacak. Bu yıl, Türkiye'den Sevil Dolmacı Gallery ilk kez fuara katılacak ve Ahmet Oran, Ekrem Yalçındağ, Nevin Aladağ ve Daniel Knorr gibi önemli sanatçıların eserlerine yer verecek.

İngiltere'de 21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Woolwich Çağdaş Baskı Fuarı, genç sanatçılara çağdaş baskı sanatına dair yeni bakış açıları sunacak. Öte yandan, Fransız sanat fuarı Fab Paris 22-27 Kasım tarihleri arasında Grand Palais'de gerçekleşecek ve sanatseverler güzel sanatların yanı sıra antika ve mücevher eserlerini de görebilecek.

İspanya'nın Madrid şehrinde, 23 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Feriarte, Avrupa ve Doğu tarihine dair bir izlenim sunacak. Ayrıca, Hollanda'nın ulusal sanat fuarı Pan Amsterdam 2024 de 24 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında sanat, antika ve tasarım severleri bekliyor.

ABD'de Vizyona Girecek Filmler

ABD sinemalarında 22 Kasım'da izleyiciyle buluşacak olan yapımlar arasında Gladyatör 2, Wicked: Part I, Armor, Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin. ve Never Look Away yer alıyor. Ridley Scott'ın yönettiği ve David Scarpa'nın senaryosunu yazdığı Gladyatör 2, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Müzikal türündeki Wicked: Part I'de Ariana Grande ve Cynthia Erivo gibi ünlü isimler rol alırken, Armor filminde Sylvester Stallone da izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu etkinlikler ve filmler, sanat ve sinemanın büyüleyici dünyasında heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.