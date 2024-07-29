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Bu Hafta Türkiye'de Aşırı Sıcaklar Beklenmiyor

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta çöl sıcaklarının yaşanmayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:45
Bu Hafta Türkiye'de Aşırı Sıcaklar Beklenmiyor

Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca Türkiye'de aşırı sıcakların beklenmediğini açıkladı. Tekin, "Bahsedildiği üzere ülkemizde bu hafta boyunca kavurucu sıcaklar ya da çöl sıcakları tahmin etmiyoruz," dedi.

Yağış Beklentileri

Bu hafta yağışların, geçen haftaya göre daha dar bir alanda görüleceği ifade edildi. Özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor. Yarın, Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında yağışların etkili olacağı bildirildi.

Çarşamba günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor. Tekin, "Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz," dedi.

Üç Büyük Şehirde Hava Tahmini

İstanbul'da yarın sabah başlayacak yağışların gün boyu devam edeceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının 30-31 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara'da ise sıcaklık 29-32 derece arasında değişirken, İzmir'de sıcaklık 36-38 derece olarak bekleniyor.

Rüzgar ve Deniz Suyu Sıcaklığı

Rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz'de ise 29-31 derece arasında olacağı belirtildi.

Mevsim Normalleri Üzerinde Hava Koşulları

Tekin, sıcaklıkların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve bazı yerlerde 40 dereceyi aşabileceğini vurgularken, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında olacak," sözlerine de yer verdi. Dikkatli olunması ve güncel hava durumu tahminlerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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