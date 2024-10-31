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Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film

7 farklı film bu hafta sinema severlerle buluşuyor. Komedi, dram ve korku türlerinde yapımlar izleyici bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:57
Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında bu hafta 7 yeni film izleyiciyle buluşacak. Bu filmler arasında komedi, dram, aksiyon ve korku türlerinde eserler yer alıyor.

Cevher

Coralie Fargeat imzalı ve başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in paylaştığı Cevher, Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazandı. Yapım, yaşlanma korkusu ve mükemmellik takıntısı üzerine eleştirisel bir bakış sunarak izleyiciyi düşündürüyor. Film, yaşlanan bir Hollywood aktrisi ve aerobik eğitmeni olan Elisabeth Sparkle'ın gençleşmek için gizemli bir yönteme başvurması etrafında gelişiyor.

Yandaki Oda

Pedro Almodovar'ın yönettiği Yandaki Oda, iki yakın arkadaşın yıllar sonra bir araya gelişini konu ediniyor. Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı filmde, savaş muhabiri Martha ve ünlü romancı Ingrid'in hikayedeki savaşı ve kanser mücadelesi dikkat çekiyor. Film, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü ile ödüllendirildi.

Anora

Anora, Mikey Madison, Mark Eydelshteyn ve Yuriy Borisov'un rol aldığı romantik komedi türünde bir film. Sean Baker tarafından yönetilen film, Brooklyn'li bir kadının Rus bir oligarkın oğlu ile yaşadığı zorlukları anlatıyor.

İllegal Hayatlar: Meclis

İllegal Hayatlar: Meclis, Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın başrollerinde olduğu bir yerli komedi. Cenk Çelik'in yönettiği film, bir grup arkadaşın kurduğu LMKP adlı siyasi partinin yanlışlıkla meclise girmesiyle yaşadıkları komik olayları anlatıyor.

Kampta

Ramazan Er'in yönettiği Kampta, İzmir'deki bir organize suç örgütünü konu alıyor. Bir komiserin örgüt liderini öldürmesi sonrası, kamp yapan kardeşi ve arkadaşlarının alıkonulmasıyla gelişen hikaye merak uyandırıyor.

0000 Kilometre

0000 Kilometre, Deniz Enyüksek'in yönetmenliğinde, Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Gülin İyigün gibi isimlerin yer aldığı bir yapım. Film, Beyza Alkoç'un Sıfır Kilometre adlı kitabından sinemaya uyarlandı.

Sijjin

Sijjin, Endonezya yapımı bir korku filmi olarak haftanın dikkat çeken yapımlarından biri. Film, korku severleri beyaz perdede buluşturuyor.

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