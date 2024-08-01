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Bu Haftanın Sinema Gündemi: 8 Yeni Film Vizyonla Buluşuyor

Bu hafta Türkiye'de 8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak, farklı türlerdeki yapımlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:02
Bu Haftanın Sinema Gündemi: 8 Yeni Film Vizyonla Buluşuyor

Bu Haftanın Sinema Gündemi: 8 Yeni Film Vizyonla Buluşuyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta, gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona kadar toplam 8 film gösterime girecek. İki tanesi yerli yapım olan bu filmler, sinemaseverleri farklı dünyalara götürecek.

Harold ve Mor Tebeşir

Ünlü aktör Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clement’in başrollerini paylaştığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alıyor. Karikatürist Crockett Johnson’ın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold’ın hikayesini anlatıyor.

Geber!

Aksiyon ve gerilim tutkunları için "Geber!" filmi bu hafta dikkat çekiyor. Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktala gibi isimlerin rol aldığı yapım, Nikhil Nagesh Bhat tarafından yönetildi ve ordu geçmişi olan bir adamın zor bir yolculuğunu ele alıyor.

Tuzak

M. Night Shyamalan’ın yönettiği "Tuzak", Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalan’ın başrolleri paylaştığı, karanlık bir olayın merkezine odaklanan gerilim dolu bir film.

Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas

Güney Koreli pop grubu Blackpink’in konser turunu konu alan "Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas", Yoondong Oh ve Geun Min yönetmenliğinde dün izleyiciyle buluştu. Sınırlı süreyle gösterimde kalacak olan film, grup hayranları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Biraz Yağmur Yağmalı

"Biraz Yağmur Yağmalı", ABD, Çin, Fransa ve Singapur ortak yapımı bir film olup, Qiu Yang yönetmenliğinde bir kadının hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Haftanın Korku Filmleri

Anastasiya Budakva’nın "Velhan" filmi, üç genç kız arkadaşın bir cinle karşılaşmasını merkezine alıyor. Ayrıca, Enes Hakan Tokyay’ın devam filmi "Enasar: Sirayet-i Cin", eğlenceli bir partiden korku dolu anlara geçiş yapmayı konu alıyor.

Benim Uçan Dev Maceram

Peru yapımı anime film "Benim Uçan Dev Maceram", bir grup arkadaşın Nazca kültüründen efsanevi devlerin yardımıyla ailelerini bulmak için çıktıkları macera dolu yolculuğu işliyor.

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