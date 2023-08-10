Bu hastalık sinsice yayılıyor! Birçok ilde kırmızı alarm verildi

Bu hastalık hızla yayılmaya devam ediyor! Hızlı şekilde önlemler alındı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASTALIK HIZLA YAYILIYOR

Ülke genelinde bu hastalık hızla yayılmaya başladı. Hastalık sebebiyle 15 köy ve merkez karantinaya alındı. Yozgat, Amasya, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Samsun, Kırıkkale gibi birçok ilde kırmızı alarm verildi ve karantina uygulamaları başladı. Sungurlu İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Büyükincesu köyünde şap hastalığı olduğu öğrenildi.





Hastalığın yayılma riskini en aza indirmek için 10 km kadar yakında olan ilçeler Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam köyleri ve Çiftlik Mahallesi karantinaya alındı. Bölgelerde hayvan ve hayvansal ürün giriş çıkışları yasaklandı. Kastamonu'da da benzer tedbirler alınmıştı. Geçtiğmiz dönemde Kastamonu'da da hayvan pazarı şap hastalığı sebebiyle kapatılmıştı. Uzmanlar hastalığın yayılışını yavaşlatmak için aşı çalışmalarına hızla devam ediyor. Veteriner yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.