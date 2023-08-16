Bu ilçe fare istilasında: 100 milyon liralık zarara mâl oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, farelerin istilası altında zor günler yaşıyor. Tarım alanlarına dadanan fareler, 40 bin dönüm ekili alana zarar verdi ve çiftçilerin yaklaşık 100 milyon lira zarar etmesine neden oldu. Özellikle domates ve biber gibi tarımsal ürünlerde Bursa'nın önde gelen ilçesi olan Yenişehir, fare istilası nedeniyle büyük bir mücadele içerisine girdi.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, farelerin tarım alanlarına verdiği zararın 100 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Fareler, ilçenin 71 mahallesinin 35'inde binlerce dönüm ekili alandaki ürünleri yiyerek çiftçileri çaresiz bıraktı. Karaamca, Yazılı, Mahmudiye, Yarhisar ve Çiçeközü mahallelerinde çiftçiler, hasat için tarlalara gittiklerinde elleri boş dönüyorlar. Fareler, ekili ürünlerin büyük bir kısmını tüketerek çiftçilerin emeğini ve ürünlerini yok ediyorlar. Ayrıca sulama hortumlarına da zarar veren fareler, çiftçilerin tarım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Yenişehir ilçesi, Bursa'nın tarım ürünleri açısından önde gelen bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu kez fare istilası, çiftçilerin zorlu bir süreç yaşamasına neden oldu. Farelerin yoğun şekilde çoğalması ve tarım alanlarını istila etmesi, çiftçileri maddi olarak da olumsuz etkiledi. Tarım ürünlerine verilen büyük zarar, hem ilçedeki ekonomiyi hem de çiftçilerin geçimini olumsuz etkiledi. Yenişehir ilçesi, bu fare istilasıyla mücadele ederken, çiftçilerin geleceği ve tarım alanlarının korunması için çeşitli önlemler alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İşte detaylar...





BURSA YENİŞEHİR İLÇESİ FARELERİN İSTİLASI ALTINDA

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, fare istilası nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Karaamca Mahallesi Dernek Başkanı Özkan Şentürk, 2 yıldır farelerle mücadele ettiklerini ancak bu yıl farelerin sayısının arttığını ve çaresiz kaldıklarını dile getirdi. İlaçlama yapılmış olsa da farelerin etkisini göstermediğini belirten Şentürk, yonca, ayçiçeği, fasulye, buğday ve arpa gibi bütün ürünlerde zarar meydana geldiğini ifade etti.





Farelerle mücadele eden çiftçilerden Hüseyin Güleç de farelerin tarlalarını istila ettiğini ve zirai ilaçlamanın da farelere karşı etkili olmadığını vurguladı. Farelerin 2 seneden beri ürünlerini yok ettiğini belirten Güleç, özellikle buğday ve arpa ürünlerini adeta biçmiş gibi yediğini söyledi. Farelerin her yerde olduğunu ve tarlaları fare yuvasına dönüştürdüğünü dile getiren Güleç, maddi olarak büyük bir kayba uğradıklarını ifade etti. Özellikle kışın don olayının olmaması nedeniyle farelerin çoğaldığını ve hatta yılanların bile fareleri toplayamadığını belirtti.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, farelerin neden olduğu zararın 100 milyon lirayı aştığını belirtti. Yenişehir ilçesinin 71 mahallesinin 35'inde fare zararının görüldüğünü dile getiren Aktaş, ilaçlamaların da çözüm getirmediğini ifade etti. Tarım alanlarında hasat zamanı olduğunu ve farelerin domates, biber, yonca gibi ürünlerde zarara yol açtığını belirten Aktaş, yaklaşık 40 bin dönüm alanda zarar olduğunu ve bu durumun 100 milyon lira zarar anlamına geldiğini söyledi.

Farelerin neden olduğu bu büyük zararın çiftçileri maddi olarak olumsuz etkilediği ve geleceğe dair endişeler yarattığı anlaşılıyor. Yenişehir ilçesi, bu fare istilasıyla mücadele ederken, çiftçilerin zararlarının en aza indirilmesi için çeşitli önlemler alınması gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.