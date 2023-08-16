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Bu ilde yaşayanlar dışarı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin: Sağlığınızdan olabilirsiniz

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Bu ilde yaşayanlar dışarı çıkmayı aklınızdan bile geçirmeyin: Sağlığınızdan olabilirsiniz
Rekor sıcaklıklar ülkenin her yanında devam ederken bu ilde yaşayan insanlara kesin uyarılar yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Bu sene Türkiye’nin en sıcak yazı yaşanmaya devam ediyor. İnsanlar evlerinde bile zor duruyor! Bu ilde yaşayan insanlar bu tarihte sakın dışarı çıkmasın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BU İLDE YAŞAYANLAR DIŞARI ÇIKMASIN 

Ülkenin dört bir yanında rekor seviyedeki sıcaklıklar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre ilde görülmesi beklenen rekor sıcaklıklar sebebiyle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların 11:00-16:00 arasında dışarı çıkmaması gerekiyor. 

ankara'da yaşayanlara dışarı çıkmama uyarısı

Günlük hayat sıcaklıklar sebebiyle olumsuz etkilenirken Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illetinde sıcaklık 38 dereceye yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; ‘Sıcaklıklar artış göstermeye devam ederken kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların özellikle 11:00-16:00 arasında tedbirli olması ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor.’

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