Bu uygulamayı kullananlar yandı! Rekabet Kurumu bir gecede fişini çekti

Gelen son dakika açıklamalarına göre Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yayınevi ve eser sahipleri arasında yapılan uzun süreli olan anlaşmayla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinde ihlal edildiği gerekçesi sunularak mahkeme yollarına gidildi.





Uygulama üzerinden soruşturma başlatılırken önaraştırma üzerine karar verilirken belge ve yapılan tespitlerin 6 Nisan'da gerçekleşen toplantıda görüşmeler tamamlandı. Elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğunu belirten Rekabet Kurumu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma kararını aldı.