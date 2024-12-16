Bu Yıl Türkiye'de 221 Yeni Vakıf Kuruldu

221 Yeni Vakıf Kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu yıl Türkiye genelinde toplam 221 yeni vakfın kurulduğunu duyurdu. Kuruluşlardan 105'i İstanbul, 40'ı Ankara'da yer alıyor. Yeni kurulan vakıfların ana amacı ise eğitim alanında faaliyet göstermektir.

Denetim Süreçleri ve Sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 döneminde toplam 659 vakıfta denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucu, 98 vakfın mevzuata aykırı faaliyetleri belirlenerek, ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu. Ayrıca, 25 vakfın yöneticisi için görevden alınma davası açıldı ve 9 vakfa kayyum atanması talep edildi.

Suç Duyuruları ve İdari Cezalar

Denetim raporları doğrultusunda, 13 vakıf için Türk Ceza Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 5 vakfa idari para cezası uygulanması önerilirken, vergi muafiyetini kaybeden 5 vakfın durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletildi. 80 vakıfta ise hatalı işlemler nedeniyle tazmin talepleri oluşturuldu.

Denetim Prosedürleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların hayır şartlarını yerine getirebilmesi için düzenli denetimler yapmaktadır. Her yıl, vakıfların faaliyetleri vakfiye ve senetlere uygunluk, mal tasarrufu ve mevzuat uyumluluğu gibi kriterler çerçevesinde incelenmektedir. Ayrıca, vakıf yöneticileri yıl sonundan itibaren altı ay içinde iç denetim raporlarını Vakıflar Bölge Müdürlükleri'ne sunmak zorundadır.