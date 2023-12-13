Bu yolda kilo alana geçit yok!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi, ilginç ve mağduriyet dolu bir hikayeye sahne oluyor. Balbey Mahallesi'nde başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, mahalle sakinlerini zor durumda bırakarak gündeme geldi. Projenin güvenlik bariyerleri, bazı ev sahiplerinin bahçe kapılarını kapatmasıyla birlikte, ilginç bir geçiş yolu oluşturdu.

Mahalle sakinleri, arka çıkış kapılarının yolunun uzatılması ve dar sokaklar nedeniyle mahsur kaldıklarını ifade ediyor. Ancak, en dikkat çeken detay, bitişik iki ev arasındaki sadece 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabilen mahalle sakinleri oldu. Bu geçiş yolu, özellikle kilolu ve yaşlı vatandaşlar için kullanılamaz hale gelmiş durumda.





Mahalle sakinlerinden Meryem Sekin, "Kilo bile almaya korkuyoruz" diyerek isyanını dile getirirken, diğer bir vatandaş Tolgahan Sekin, güvenlik bariyerlerinin yaşam hürriyetlerini kısıtladığını ve üzerlerindeki giysilerin zarar gördüğünü belirtti. Mahallede yaşayan 75 yaşındaki Hilmiye Erdoğan ise doktora ve hastaneye gitmekte zorlandığını, 60-70 yıllık kapısının kapatılmasından dolayı mağdur olduğunu ifade etti.





Kentsel dönüşüm projesi, sadece evleri değil, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da olumsuz etkileyerek şehrin ortasında unutulmuş bir kesimi ortaya çıkardı. Vatandaşlar, özellikle acil durumlarda ambulansın giremediği ve yaşlı insanların çaresiz kaldığı bu duruma çözüm bulunmasını talep ediyor. Proje kapsamında yaşanan mağduriyetlerin yerel yönetim tarafından çözüme kavuşturulması beklenirken, mahalle sakinleri, seslerini duyurmak adına savcılığa başvurmayı düşünüyor.