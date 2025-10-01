Bualoi Tayfunu Vietnam'ı Vurdu: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Şiddetli yağış ve rüzgarlar geniş çaplı hasara yol açtı

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu nedeniyle meydana gelen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarlar sonucu ölü sayısı 29'a yükseldi.

Filipinler'de de ciddi can kayıplarına yol açan tayfunun etkileri Vietnam'da sürüyor; bölgeden gelen haberler hasarın geniş çaplı olduğunu gösteriyor.

Vietnam News'ün aktardığı bilgilere göre, açıklama Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesi tarafından yapıldı. Açıklamada, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 29'a yükseldiği kaydedildi.

Aynı açıklamada, 22 kişinin kaybolduğu, 139 kişinin yaralandığı ve sellerde 145 bin konut ile 1.076 okul'un hasar gördüğü bildirildi.

Birçok bölgede yolların sular altında kalması nedeniyle trafik felç oldu. Afetlerin neden olduğu zararın yaklaşık 303 milyon dolar (8 trilyon Vietnam Dongu) olduğu tahmin ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.