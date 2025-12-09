DOLAR
BUBFA'da Balık ve Deniz Ürünleri Atölyesi Başladı

BUBFA Gastronomi Kulübü'nün başlattığı atölyede öğrenciler, balık saklama, ön işleme, buğulama, stok hazırlama, levrek meze ve karides bisque uygulamalı öğrendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:55
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen ve seri halinde devam edecek eğitim programının ilk aşaması olan Balık ve Deniz Ürünleri Atölyesi, BUBFA Uygulama Oteli Mutfak Şefi Cihat Yılmaz’ın eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği

Atölyeye, Fakülte Dekanı ve Gastronomi Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da katıldı. Öğrenciler, balığın doğru saklama koşulları, temel ön işleme teknikleri, buğulama yöntemiyle pişirme uygulaması, balık stok hazırlama, levrek meze yapımı ve karides bisque hazırlığı gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

Dekan'ın Değerlendirmesi

Prof. Dr. İlban, atölye ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gastronomi eğitiminde temel hedef, bilgiyi uygulamayla pekiştirmektir. Bu doğrultuda düzenlenen atölyeler, öğrencilerimizi sektöre hazırlamada kritik bir rol üstlenmektedir. Fakülte olarak öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini artıracak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Şef Cihat Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balık ve Deniz Ürünleri Atölyesi, öğrencilerin balık ve deniz ürünlerini işleme ve pişirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlayan verimli bir etkinlik olarak tamamlandı.

