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Buca Belediyesi'nde İşçiler Greve Gitti

Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısız olması üzerine sendika üyesi işçiler grev başlattı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:34
Buca Belediyesi'nde İşçiler Greve Gitti

Buca Belediyesi'nde Grev Başladı

Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

Grev Alanında Toplanan İşçiler

Grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

Sendika Yetkililerinin Açıklamaları

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, işçilerin %10'unun çalışmaya devam ettiğini, geri kalan işçilerin ise grevde olduğunu kaydetti.

Aras, yetkililer ile görüşmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma...

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı. Grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 No.lu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı.

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma...

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı. Grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 No.lu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı.

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