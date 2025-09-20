Buca'da Çöpler Toplanmıyor: İnönü Mahallesi ve Hatboyu Caddesi'nde Kirlilik Tepkisi

İzmir Buca'da İnönü Mahallesi ve Hatboyu Caddesi'nde çöplerin toplanmaması, koku ve kirliliğe yol açtı; sakinler belediyeye tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:25
Mahalle sakinleri koku ve hijyen sorununa dikkat çekti

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi. İnönü Mahallesi'nde biriken atıklar, mahallelinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyleyerek mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu belirtti: "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah."

Mustafa Demirtaş ise ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

Mehmet Yasin Çalış da sorunun sosyal yaşamı etkilediğini vurgulayarak, "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

