Buca'da İşçiler 2. Gün: Ekim Maaşları ve TİS Farkları Bekleniyor

Buca Belediyesi'nde yaklaşık 2 bin işçi, ekim maaşları ve geriye dönük TİS farkları ödenmediği için başlattıkları iş bırakma eylemini ikinci gününde de sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:57
Buca'da İşçiler 2. Gün: Ekim Maaşları ve TİS Farkları Bekleniyor

Buca'da işçiler ikinci günde de eylemde

Buca Belediyesi’nde işçiler, ekim maaşlarının ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini ikinci gününde de sürdürüyor.

Eylem yayılma riski taşıyor

Yaklaşık 2 bin işçi, eylül ayında imzalanan taahhütnameye rağmen ekim ayı maaşlarının ve geriye dönük TİS farklarının ödenmemesi üzerine işi bıraktı. Temizlik işleri müdürlüğü, anaokulları ve yemekhane çalışanları dışında tüm birimlerde iş bırakma eylemi devam ediyor. İşçiler belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Taahhütname eleştirildi: 'Haklarımızı alana kadar'

DİSK Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Belediye Başkanı Görkem Duman ile imzalanan taahhütnameye rağmen maaşların ödenmemesini eleştirerek, 'Alacaklarımızın bir kısmını aldık ama hala haklarımız duruyor. Kasım ayının 30'unda ekim maaşımız ve geriye dönük TİS farklarının ödenmesi gerekiyordu, ancak bu ödeme yapılmadı' dedi. Yıldız, işçilerin haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Temizlik ve okul çalışanları eyleme katılabilir

Yıldız, şu an için temizlik işlerinin durdurulmadığını belirterek, '2-3 gün içinde bir sonuç alamazsak temizlik işlerinde ve belediyeye bağlı okullarda da iş bırakma eylemi yapacağız. İşçilerin kaybedecek bir şeyi yok' diye konuştu. Yıldız ayrıca Buca halkına seslenerek, 'Bizimle görüşüp, bizim yaşadığımız zorlukları anlamalarını istiyoruz. Maaşlarımızı alamıyoruz, cebimizde yol paramız yok' ifadelerini kullandı.

