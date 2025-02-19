Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı

Buca'da köpeklerden kaçan Eyüp Unutur ve iki yakını bıçaklı saldırıya uğradı, iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:18
Buca'da Köpeklerden Kaçan Kişi ve Yakınlarını Bıçaklayan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir Buca'da Şok Olay

İzmir'in Buca ilçesinde, köpeklerin saldırısından kaçan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, bir iş yerine sığınmasına rağmen bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda Unutur ile yanındaki iki kişi yaralandı ve şüpheliler tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleşen olay, Unutur'un evden çıktığında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla başladı. Saldırının ardından bir iş yerine sığınan Unutur, burada şüpheliler tarafından köpeğe vurduğu iddiasıyla darp edildiğini öne sürdü. Yaşanan arbede sırasında düşürdüğü telefonunu almak için geri döndüğünde ise iş yerindekilerle kavga çıkması sonucu bıçakla yaralandı.

Kurbanların Durumu ve Şikayetler

Kavganın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Unutur ve yanındaki iki kişi, yaşadıkları saldırı nedeniyle şikayetçi oldu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren iki kişi tutuklandı.

Eyüp Unutur'un Açıklamaları

Olaydan sonra basın mensuplarına konuşan Unutur, pazar akşamı köpeklerin saldırısı sonrası kendini korumak için bir iş yerine sığındığını belirtti. İçeride beklemesi gerekirken, saldırıya uğradığını ifade eden Unutur, "Kadın göz yaşartıcı spreyi sıkıp bizi darp etmeye başladı. Hemen bıçak saldırıları başladı. Benim bacağımda 9 santimlik bir bıçak yarası var" dedi.

Avukatın Açıklamaları

Unutur'un avukatı Leyanur Adsoy ise müvekkilinin güvenli gördüğü bir yere sığındığını ve orada da darp edildiğini vurguladı. Adsoy, bu durumun ciddi sonuçları olduğunu ve olayın kışkırtıcısı olan kadının serbest bırakılmasının adalet duygusunu yaraladığını ifade etti.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda çok sayıda kişinin Eyüp Unutur ve yakınlarını darbettiği anlar açıkça görülüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, kendisine saldıran köpeklerden kaçıp bir iş yerine sığınan kişi ve 2...

İzmir'in Buca ilçesinde, kendisine saldıran köpeklerden kaçıp bir iş yerine sığınan kişi ve 2 yakınını bıçaklayan iki şüpheli tutuklandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Başkanı Eyüp Unutur, evinden çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısı üzerine bir iş yerine sığındı. Unutur, iş yerindeki şüpheliler tarafından köpeğe vurduğu iddiasıyla darp edildiğini iddia etti.

İzmir'in Buca ilçesinde, kendisine saldıran köpeklerden kaçıp bir iş yerine sığınan kişi ve 2...

İzmir'in Buca ilçesinde, kendisine saldıran köpeklerden kaçıp bir iş yerine sığınan kişi ve 2 yakınını bıçaklayan iki şüpheli tutuklandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Başkanı Eyüp Unutur, evinden çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısı üzerine bir iş yerine sığındı. Unutur, iş yerindeki şüpheliler tarafından köpeğe vurduğu iddiasıyla darp edildiğini iddia etti.

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