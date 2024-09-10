Bucak'ta Hayırseverden Öğrencilere Ödül

Bucak'ta Hayırsever Öğrencileri Ödüllendirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde, bir hayırsever iş insanı, kendi yaptırdığı okulun mezunlarından olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan öğrenciyi sıfır kilometre bir otomobille ödüllendirdi.

Ödül Töreni Düzenlendi

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde, hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınavda başarı gösteren üç öğrenciyi ödüllendirdi. YKS'de sözel alanda Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'e sıfır kilometre otomobil hediye edildi. Ayrıca, eşit ağırlık dalında Türkiye 95'incisi olan Feyza Kayatepe ve sözelde Türkiye 391'incisi olan Nurullah Altuntaş'a ise 10'ar bin lira para ödülü verildi.

Hayırseverin Öğrencilere Mesajı

Törende bir konuşma yapan Cadıl, okul yaptırırken dönemin valisine ikinci çocukluğunu burada yaşamak istediğini ifade etti ve öğrencilerle bir araya gelerek geçmişini paylaştığını söyledi. Liseyi tamamlayan öğrencileri "Mehmet amca" olarak adlandıran Cadıl, okulundaki disiplin anlayışının önemine değinerek, "Disiplinsiz bir millet, devlet, ordu ve sanayicilerin başarılı olamayacağına inanıyorum" dedi.

Başarıların Önemi

Hayırsever iş insanı, başarılı öğrencileri onurlandırmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu çocuğumuz okulumuzda onur ödülü alan bir çocuk. Benim çalışkan, dürüst, ahlaklı olmasını istediğim bir genç. Bu arabayı aldığı için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Ödül Sahibi Akyel’in Düşünceleri

Otomobille ödüllendirilen Mehmet Akyel, "Bu güzel ödül için öncelikle Mehmet amcaya çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ama aynı zamanda bu güzel okulumdan ayrılacağım için bir hüzün yaşıyorum. Başarımda emeği geçen öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde duygularını ifade etti.

Törene Katılım

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da katıldı ve Bucak'taki bu güzel etkinliğe destek verdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (sağda), yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'i (solda) sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (sağda), yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'i (solda) sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (sağda), yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'i (solda) sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (sağda), yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'i (solda) sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl (sağda), yaptırdığı liseden mezun olan ve YKS'de sözel alanında Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'i (solda) sıfır kilometre otomobille ödüllendirdi.