Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak'taki Orman Yangını Söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyü, Kartalpınar mevkii'nde meydana gelen orman yangını, yıldırım düşmesi sonucu başladı.

Yangının çıktığı ihbarı üzerine Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopterler bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için karadan ve havadan yoğun bir mücadele gerçekleştirdi.

Yapılan başarılı müdahale sayesinde yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yetkililer, bölgedeki yangın riskinin devam ettiğini belirterek, dikkatli olunmasını vurguladı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.