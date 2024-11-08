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Bucak'ta Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:30
Bucak'ta Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

Bucak'taki Trafik Kazası

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Antalya-Burdur kara yolunda bulunan TOKİ kavşağında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Rıza E. (24) yönetimindeki 07 RG 888 plakalı otomobil, Hüseyin İ. (35) idaresindeki 15 PA 128 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası durumun acil olduğu bilgisi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Rıza E. ile birlikte Timur S. (40), Timur F. (36) ve Ahmet F. (46) derhal Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trafik kazaları, yaşanan anların ne kadar ani ve beklenmedik olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması, kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyor.

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