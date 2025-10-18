Bucak'ta Otomobil Yangını: 32 AFK 061 Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde Antalya-Isparta kara yolunda 32 AFK 061 plakalı otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 22:28
Bucak'ta Otomobil Yangını Çıktı

Olay ve Yer

Burdur'un Bucak ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkiinde Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Müdahale ve Sonuç

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Kuruşlan müdahalenin ardından, söz konusu otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

