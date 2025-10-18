Bucak'ta Otomobil Yangını: 32 AFK 061 Kullanılamaz Hale Geldi

Bucak'ta Otomobil Yangını Çıktı
Olay ve Yer
Burdur'un Bucak ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkiinde Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Müdahale ve Sonuç
Yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.
Kuruşlan müdahalenin ardından, söz konusu otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.