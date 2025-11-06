Bucak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İsa Alican (48) idaresindeki 07 PL 569 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İsa Alican traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Araç altında kalmaktan son anda kurtulan T.A. (15) ise yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Alican’ın cansız bedeni ise ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

