Bucak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesi Elsazı köyünde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İsa Alican hayatını kaybetti, T.A. (15) yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 20:33
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İsa Alican (48) idaresindeki 07 PL 569 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada İsa Alican traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Araç altında kalmaktan son anda kurtulan T.A. (15) ise yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Alican’ın cansız bedeni ise ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

