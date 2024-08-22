Bucheon'da Otel Yangını: 6 Ölü, 11 Yaralı

Güney Kore'nin Bucheon Şehrinde Trajik Otel Yangını

Güney Kore'nin Bucheon kentinde yer alan bir otel, 8. katında çıkan yangın nedeniyle büyük bir facia yaşandı. Yangın sonucunda 6 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yonhap ajansı yangının çıkış nedenini henüz belirlenmediğini bildirdi. Olay, başkent Seul'ün batısında bulunan 9 katlı otelin 8. katında meydana geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alındığını bildirse de, ölü ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yangının kesin nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmekte.