DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

Budapeşte'de Ara Güler Fotoğraf Sergisi Açıldı

2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Budapeşte'de 'Ara Güler-Hayata Dair' sergisi hayata geçti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:02
Budapeşte'de Ara Güler Fotoğraf Sergisi Açıldı

Budapeşte'de Unutulmaz Bir Sergi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı çerçevesinde "Ara Güler-Hayata Dair" isimli muhteşem bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

55 Eser ile Dolu Bir Sergi

Bu özel sergide, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 45 eseri yer alıyor. Güler'in gözlemlediği İstanbul'un tarihi yapıları ve Anadolu'nun kırsal yaşamını yansıtan fotoğraflar, Macar izleyicilere sunuluyor. Ara Güler, aynı zamanda "İstanbul'un Gözü" olarak da tanınıyor; onun siyah-beyaz çalışmaları, günlük yaşam ve kentsel dönüşüm konularını ustalıkla ele alıyor. Bu özgün eserler Macar sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Büyükelçi Ekşioğlu'ndan Anlamlı Açıklamalar

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ara Güler'in fotoğraflarının, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliğini Macar halkıyla paylaşmanın etkili bir yolu olduğunu ifade etti. Ekşioğlu, bu serginin iki ülke arasında gelişen kültürel diplomasinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Cultural Connections via Art

Mustafa Aydoğdu, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak, Ara Güler'in eserlerinin sadece anı dondurmakla kalmadığını, aynı zamanda kültürler arası bir köprü oluşturduğunu belirtti. Bu sergi, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağları güçlendirirken, fotoğrafın evrensel gücünü de gözler önüne seriyor.

Ortak Duygulara Dokunan Fotoğraflar

Orsolya Körösi, Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi Müdürü olarak Ara Güler ve Robert Capa'nın fotoğrafçılık alanındaki etkisini vurgulayarak, bu serginin her iki sanatçının sanatsal bağlantısını sergilediğini ifade etti. Ayrıca, Çağla Saraç, bu serginin iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendirdiğini vurgulayarak, Ara Güler'in eserlerinin coğrafi sınırlara aldırış etmeden insanlığın ortak duygularına dokunduğunu belirtti.

Türk-Macar Kültür Yılı'nın en önemli etkinliklerinden biri olan "Ara Güler-Hayata Dair" sergisi, 15 Aralık'a kadar Budapeşte'deki Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!