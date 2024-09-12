Budapeşte'de Ara Güler Fotoğraf Sergisi Açıldı

Budapeşte'de Unutulmaz Bir Sergi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı çerçevesinde "Ara Güler-Hayata Dair" isimli muhteşem bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

55 Eser ile Dolu Bir Sergi

Bu özel sergide, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 45 eseri yer alıyor. Güler'in gözlemlediği İstanbul'un tarihi yapıları ve Anadolu'nun kırsal yaşamını yansıtan fotoğraflar, Macar izleyicilere sunuluyor. Ara Güler, aynı zamanda "İstanbul'un Gözü" olarak da tanınıyor; onun siyah-beyaz çalışmaları, günlük yaşam ve kentsel dönüşüm konularını ustalıkla ele alıyor. Bu özgün eserler Macar sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Büyükelçi Ekşioğlu'ndan Anlamlı Açıklamalar

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ara Güler'in fotoğraflarının, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliğini Macar halkıyla paylaşmanın etkili bir yolu olduğunu ifade etti. Ekşioğlu, bu serginin iki ülke arasında gelişen kültürel diplomasinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Cultural Connections via Art

Mustafa Aydoğdu, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü olarak, Ara Güler'in eserlerinin sadece anı dondurmakla kalmadığını, aynı zamanda kültürler arası bir köprü oluşturduğunu belirtti. Bu sergi, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağları güçlendirirken, fotoğrafın evrensel gücünü de gözler önüne seriyor.

Ortak Duygulara Dokunan Fotoğraflar

Orsolya Körösi, Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi Müdürü olarak Ara Güler ve Robert Capa'nın fotoğrafçılık alanındaki etkisini vurgulayarak, bu serginin her iki sanatçının sanatsal bağlantısını sergilediğini ifade etti. Ayrıca, Çağla Saraç, bu serginin iki ülke arasındaki kültürel köprüleri güçlendirdiğini vurgulayarak, Ara Güler'in eserlerinin coğrafi sınırlara aldırış etmeden insanlığın ortak duygularına dokunduğunu belirtti.

Türk-Macar Kültür Yılı'nın en önemli etkinliklerinden biri olan "Ara Güler-Hayata Dair" sergisi, 15 Aralık'a kadar Budapeşte'deki Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında "Ara Güler-Hayata Dair" fotoğraf sergisi açıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu ve Robert Capa Çağdaş Fotoğrafçılık Merkezi işbirliğiyle açılan sergiye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.