BUDO'dan açıklama: Olumsuz hava koşulları 10 deniz seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), kötü hava şartları sebebiyle 10 seferini iptal etmek zorunda kaldı.

BUDO'dan açıklama: Olumsuz hava koşulları 10 deniz seferi iptal edildi
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Meteoroloji'den ard arda gelen fırtına ve lodos uyarıları sonrası yaşanabilecek aksaklıklar için vatandaşa dikkatli olum çağrıları geliyor. Olumsuz hava koşullarından bir engel de deniz seferlerine geldi. Bursa'da 10 deniz seferinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. BUDO tarafından yapılan duyuruda iptal olan seferlere ait ayrıntılara yer verildi.

BUDO'nun web sitesinde yapılan açıklamada, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasında yapılması planlanan seferler ile saat 08.30, 10.30 ve 14.00'de İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) arasında gerçekleştirilmesi beklenen seferler kötü hava şartları sebebiyle iptal olduğu belirtildi.

Aynı nedenle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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