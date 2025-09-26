BUDO'dan İptal Duyurusu: Bazı Bursa-İstanbul ve Armutlu Seferleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin yapılmayacağı bildirildi.

Yarın saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

İptal Edilen Diğer Seferler

Açıklamada ayrıca şu seferlerin de iptal edildiği belirtildi:

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci): saat 07.00, 09.30 ve 13.30.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya): saat 08.00, 10.30 ve 14.00.

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas): saat 09.30.

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci): saat 10.00.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas): saat 14.00.

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya): saat 15.25.

Yolcuların güncel sefer bilgileri için BUDO'nun internet sitesini takip etmeleri önerildi.