BUDO'dan İptal Duyurusu: Bazı Bursa-İstanbul ve Armutlu Seferleri

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı Bursa–İstanbul ve Armutlu seferlerini iptal etti. İptal edilen sefer saatleri duyuruldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:01
Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin yapılmayacağı bildirildi.

Yarın saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

İptal Edilen Diğer Seferler

Açıklamada ayrıca şu seferlerin de iptal edildiği belirtildi:

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci): saat 07.00, 09.30 ve 13.30.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya): saat 08.00, 10.30 ve 14.00.

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas): saat 09.30.

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci): saat 10.00.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas): saat 14.00.

Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya): saat 15.25.

Yolcuların güncel sefer bilgileri için BUDO'nun internet sitesini takip etmeleri önerildi.

