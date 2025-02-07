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BUDO'dan İptal Haberleri: Bursa-İstanbul Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte sefer detayları.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:28
BUDO'dan İptal Haberleri: Bursa-İstanbul Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında sefer düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca, aynı olumsuz hava koşulları nedeniyle 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi. Bu iptaller sebebiyle BUDO'nun bugünkü tüm seferleri etkilenmiş oldu.

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