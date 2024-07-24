Buğday Rekoltesinde İyimser Tahmin: 21 Milyon Ton Bekleniyor

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Buğday Rekolte Tahmini

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Yumaklı, bu yılki buğday rekolte tahmininin 21 milyon ton olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, "Diğer ürünlerde de bizi zora sokacak ya da endişelenmemizi gerektirecek bir rekolte düşüklüğü beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Rekolte Tahminleri ve Tarım Politikaları

Bu yıl için yapılan tahminlerin genel olarak olumlu yönde olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, tarım politikalarının sürdürülebilirliği üzerinde de durarak, sektörün geleceği için atılması gereken adımlara dikkat çekti.

Bakanlık, buğday ve diğer tarım ürünlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli önlemleri alacağını belirtti.