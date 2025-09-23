Buğra Kavuncu'dan ABB konser harcamalarına 'düşman hukuku' eleştirisi

Buğra Kavuncu'dan ABB konser harcamaları soruşturmasına sert eleştiri

Hukuk eşit uygulanmalı, 'düşman hukuku' kabul edilemez

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemine ilişkin konser harcamalarına yönelik soruşturmayı Meclis'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Kavuncu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı eleştirerek "Herkes soruşturulabilir. Şüphe duyulan her konuda, her alanda bir soruşturma yapılabilir ama bunun sadece belli bir kesime adeta düşman hukuku uygulanacak şekilde yapılıyor olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, geçmiş dönemlerde ABB'de yöneltilen yolsuzluk iddialarına ilişkin açık tanık beyanları bulunduğunu ancak bunlara yönelik işlem yapılmadığını söyledi.

Kavuncu, sosyal boyuta dair çarpıcı veriler de paylaştı: "Bir beslenme çantası oluşturulması 3 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Türkiye'de yoksulluk sınırında bulunan çocuklarımızın yüzde 50'si kantinlerden hiçbir şekilde alışveriş yapamıyor ve bir beslenme çantası dahi doldurulamıyor."

Ayrıca gençlerin korunamadığını belirterek, "Zeytinburnu, Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan rezaleti hep beraber gördük." dedi.

Terörle mücadele ve ülke güvenliğine ilişkin çalışmalara da değinen Kavuncu, "Terörsüz Türkiye" hedefi bağlamında yürütülen sürece ilişkin olarak, "Biz burada büyük bir endişe ve büyük bir tereddüt duyuyor, bu sürecin yanlış ve Türkiye'yi içinden çıkılamayacak bir maceranın içine doğru sürüklediğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.