Bugün Çiftçilere 2,3 Milyar Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Tarımsal Destek Ödemeleri Bugün Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin güçlenmesine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Destek Tutarlarının Dağılımı

Gerçekleştirilecek ödemelerin detaylarına göre, hububat sektörüne 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira tahsis edilmiştir.

Hububat desteği, Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.