Bugün Gerçekleşecek Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler (26 Ocak 2025)

Yasama ve Yürütme Etkinlikleri

Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Çankırı'ya gidecek. Ayrıca Valilik ziyareti de gerçekleştirecek. (Çankırı/14.00/16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Muğla 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yer alacak. (Muğla/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılıp, Valilik ziyareti yapacak. (Sakarya/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dış Politika ve Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın Bağdat şehrinde önemli temaslarda bulunacak. (Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecine dair gelişmeler de yakından izlenmekte. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Suriye'de ise Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler dikkatle takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Çınar Kur'an Kursu'nun açılışına katılarak bir dizi etkinlikte bulunacak. (Zonguldak/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Yaşananlar

Bugün gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Çaykur Rizespor-Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK-Eyüpspor, Onvo Antalyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Göztepe maçları oynanacak. (Rize/13.30/Muğla/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Aynı zamanda, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmaları da yapılacak. (Balıkesir/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

Diğer spor etkinlikleri arasında, Türk Kadın Futbol Süper Ligi‘nde gerekli maçlar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli karşılaşmalar ve sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın finali yer almakta. (Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)

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