Bugün Gündemde: 9 Aralık 2024'te Öne Çıkan Olaylar

Bugün Gündemde: 9 Aralık 2024

Türkiye gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak. Toplantı, TBMM’de saat 12.00’de başlayacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Meclis Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine start verecek. Bu oturum da TBMM’de saat 12.00’de düzenlenecek.

Ekonomi Alanında Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını saat 10.00’da açıklayacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı da Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Dünya Diplomasi Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılış konuşmasını yapacak. Bu etkinlik de Ankara’da gerçekleştirilecek. Öte yandan, Suriye’deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da uluslararası arenada dikkatle izleniyor.

Spor Müsabakaları

Bu akşam, Trendyol Süper Lig’in 15. haftası Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma ile sona erecek. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’de de önemli maçlar yapılacak: Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor ve Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor mücadeleleri, saat 20.00’de başlayacak. Bununla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde de Galatasaray-Yalova Basketbol karşılaşması saat 19.00’da gerçekleşecek.