Bugün Gündemde Öne Çıkanlar: 19 Şubat 2025

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya kentinde vatandaş dernekleriyle bir araya gelecek.

Tarım Programları ve Sürdürülebilir Yaşam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi programına Ankara'da katılacak (10.00).

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da aynı programda yer alacak.

Parti Buluşmaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile Ankara'da buluşacak (11.00).

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'daki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak (13.00).

TBMM Gündemi

TBMM'de ise Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları düzenlenecek (09.30 & 10.30). TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’te toplanarak gündemindeki konuları görüşmeye başlayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Sporda Güncel Gelişmeler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibi ile karşılaşacak. Takım, son antrenmanını İstanbul'daki Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek (11.00).

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Morinho ve oyuncusu, maç öncesi Brüksel'de basın toplantısı düzenleyecek (20.30).

Galatasaray ise AZ Alkmaar ile rövanş maçı öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı ve antrenman yapacak (16.00 & 17.00).

Ayrıca FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in maçlarında Çimsa ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet İspanya ve İtalya'nın takımlarıyla karşılaşacaklar (21.15).

Uyarı

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber ve bilgilerin sadece aboneler tarafından kullanılabileceği, izin alınmadan çoğaltılamayacağı ve başka kurum ve kuruluşlara aktarılmayacağı unutulmamalıdır.