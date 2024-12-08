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Bugün Gündemde: Siyasi ve Spor Etkinlikleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'dan AK Parti kongresine katılım, spor müsabakaları ve uluslararası gelişmelerle dolu bir gün.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:01
Bugün Gündemde: Siyasi ve Spor Etkinlikleri

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. Ayrıca Valilik ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret edecek. (Trabzon/15.30/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Aydın İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak. (Aydın/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Şam/Ankara)

22. Doha Forumu, ikinci gününde çeşitli oturumlarla sürecek. (Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına İkas Eyüpspor-Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor-Galatasaray ve Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/19.00/Sivas/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor, Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Boluspor-MKE Ankaragücü ve Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek. (Ankara/13.30/16.00/Bolu/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig'in 15. haftasında Beyaz Grup maçları başlayacak, Kırmızı Grup maçlarının tamamı oynanacak.

Nesine 3. Lig'in 14. haftasında 1. ve 3. Grup maçlarının tamamı oynanacak, 2. Grup müsabakaları başlayacak, 4. Grup karşılaşmaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları sona erecek. (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına Beşiktaş Fibabanka-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek. (İstanbul/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor ve Beşiktaş-OGM Ormanspor müsabakalarıyla tamamlanacak. (Kocaeli/16.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Nilüfer Belediyespor Eker-Zerenspor maçıyla sona erecek. (Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftası, Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana-Altekma ve Arkas Spor-Halkbank maçlarıyla başlayacak. (Ankara/14.00/17.00/Bursa/16.00/İstanbul/18.00/İzmir/20.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına Rize Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek. (Rize/13.00)

30. Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya DokumaPark Kros Parkuru'nda yapılacak. (Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçları İstanbul'da tamamlanacak; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) ve Galatasaray Zena-VK Jadran Split (Hırvatistan) müsabakaları oynanacak. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si koşulacak. (Abu Dabi/16.00) (Fotoğraflı)

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