Bugün hava durumu nasıl, kaç derece? 20 Temmuz 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava tahmini tahminlerini araştırıp en doğru hava tahmini verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava tahmini tahmini verilerini paylaşacağız.

20 TEMMUZ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatleri sonrası Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak suretiyle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, başka yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuluyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 40°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 38°C

KOCAELİ °C, 36°C

A.KARAHİSAR °C, 33°C

DENİZLİ °C, 40°C

İZMİR °C, 39°C

MANİSA °C, 42°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 41°C

HATAY °C, 33°C

MERSİN °C, 33°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 35°C

KONYA °C, 33°C

YOZGAT °C, 29°C

BOLU °C, 31°C

DÜZCE °C, 34°C

KASTAMONU °C, 32°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 34°C

SAMSUN °C, 29°C

TOKAT °C, 31°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 28°C



MALATYA °C, 36°C

VAN °C, 29°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 40°C

SİİRT °C, 40°C

ŞANLIURFA °C, 42°C

20 TEMMUZ 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmininde bulunuluyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuluyor.

20 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmininde bulunuluyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif arada sırada orta kuvvette esmesi bekleniyor.

20 TEMMUZ 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3-5 derece, başka yerlerde 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye sürecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

20 TEMMUZ 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

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