Bugün Türkiye'de Neler Olacak? 13 Aralık 2024 Gündemi

Önemli Etkinlikler ve Toplantılar

Bugün, Türkiye genelinde çeşitli önemli etkinlikler ve toplantılar yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli’de 8. Olağan İl Kongreleri'ne katılacak. Sakarya'daki kongre saat 14.00'te, Kocaeli'deki etkinlik ise 16.30'da başlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gerçekleştirilecek Cihannüma İstanbul Forum'a katılmak üzere yola çıkacak. Saat 10.00'da başlayacak olan bu forum, önemli konuları tartışmak üzere bir araya gelecek katılımcıları ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Stratcom Forum'24" programına ve "Sürdürülebilir Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konulu konferansa katılacak. Etkinlikler İstanbul'da 10.30 ve 13.45 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Sağlık ve Meclis Gündemi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da Valilik, Şehir Hastanesi ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret edecek, ardından esnafla bir araya gelecek ve gün içerisinde il değerlendirme toplantısına katılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçeleri hakkında Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ile ilgili görüşmeler yapılacak. Bu önemli toplantı, saat 11.00'de başlayacak.

Ekonomik ve İstatistik Gelişmeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi Paneli"ne katılacak ve ardından Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"ne iştirak edecek. Bu etkinlikler sırasıyla 10.30 ve 15.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak. Bu bilgiler, ekonomik değerlendirmeler için büyük önem taşıyor.

Dünya Gündeminde Yaşananlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara’da yapılacak bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kritik bir öneme sahip.

İlaveten, Suriye’deki gelişmeler ve bu ülkeyi etkileyen olaylar, uluslararası gündemin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Spor Gündemi

Bugün Türkiye'nin spor takviminde de hareketlilik söz konusu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki FIFA Evi'nde gerçekleşecek ve bu süreçte A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Ayrıca, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 3. Lig'de pek çok maç düzenlenecek.

Bugünün önemli spor etkinlikleri arasında Anadolu Efes'in Avrupa Ligi karşılaşması ve Bursaspor ile Galatasaray arasında Türkiye Basketbol Süper Ligi maçı da yer alıyor.