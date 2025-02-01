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Bugün Türkiye Gündemi: Önemli Siyasi ve Spor Gelişmeleri

1 Şubat 2025'te Türkiye'de öne çıkan siyasi etkinlikler, uluslararası gelişmeler ve spor karşılaşmaları hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:00
Bugün Türkiye Gündemi: Önemli Siyasi ve Spor Gelişmeleri

Önemli Siyasi Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ve Manisa'da düzenlenecek 8. olağan il kongrelerine katılacak. İlk olarak İzmir'de 14.00'te başlayacak etkinliğin ardından Manisa'da saat 16.30'da düzenlenecek kongreye iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ta Valilik ve Belediyeye yapacağı ziyaretlerin ardından Kafkas Üniversitesi'ndeki toplu açılış törenine katılacak. Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'nde yer alacak ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de saat 11.00'de gerçekleştirilecek "CHP Engellilik Çalıştayı"na katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ta Valiliği ve AK Parti İl Kongresi'ni ziyaret edecek, ardından Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ni gezerek saat 16.00'da programını tamamlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'taki Valilik ziyareti sonrasında Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak. Ardından Tokat'ta Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına yapacağı ziyaretlerde bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Dünya Gündemi ve Diplomasi

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci izleniyor. Ayrıca Suriye’deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası gelişmeler takip ediliyor.

Spor Gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları start alacak. Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor karşılaşmaları yapılacak.

Trendyol 1. Ligde Erzurumspor FK-Kocaelispor ve diğer karşılaşmalar devam edecek. Ayrıca Nesine 2. Lig ve 3. Lig gruplarında önemli maçlar gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlar yapılacak: Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol gibi mücadelelerle basketbol severler heyecan dolu bir gün yaşayacak.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile Davis Cup Dünya Grup 1 play-off maçına çıkacak.

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