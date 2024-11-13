Bugün Türkiye Gündeminde: Meclis Toplantıları ve Spor Etkinlikleri

Türkiye Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar (13 Kasım 2024)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Ayrıca, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle de bir toplantı yapacak. (TBMM/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Vizyonu'na dair açıklamalarda bulunacak. (Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM'de ayrıca; Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları gerçekleşecek. Genel Kurulda ise yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak. (TBMM/09.30/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ve eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibini, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. (İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını evinde ağırlayacak; Bahçeşehir Koleji ise Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına konuk olacak. B Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımına misafir olacak. (İstanbul/20.00/Ulm/21.00/Venedik/22.00) (Fotoğraflı)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında; B Grubu'nda Bursaspor Yörsan, Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacakken, A Grubu'nda TOFAŞ Almanya'nın Basketball Lowen takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Bursa/20.30/Braunschweig/22.00) (Fotoğraflı)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmerg ekibiyle, D Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, Macaristan'ın Vasas Obuda takımıyla mücadele edecek. (Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında; D Grubu'nda Halkbank, Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak; B Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Almanya'nın Helios Grizzlys takımıyla karşı karşıya gelecek. (Ankara/18.00/Giesen/22.00) (Fotoğraflı)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını konuk edecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.