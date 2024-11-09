Bugünkü Önemli Gelişmeler: 9 Kasım 2024

GÜNDEM / 9 Kasım 2024

Bugün, çeşitli bakanların önemli ziyaretleri ve programları ile dikkat çeken bir gündemle karşımızda. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ve spor müsabakaları ile dünya üzerindeki olaylar gündemi şekillendiriyor.

Yasama, Yürütme, Siyaset

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da Valiliği ziyaret edecek, ardından SASDER Kongre Programı'na katılacak. Bakan Memişoğlu'nun programında Yeni Hastane İnşaat Alanı, AK Parti İl Başkanlığı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Antalya Şehir Hastanesi ziyaretleri yer alıyor. (Antalya/09.45-19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'taki AK Parti Sorgun ve Yozgat Merkez İlçe kongrelerine katılıp, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Yozgat/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ile Bursa'daki AK Parti İznik İlçe Kongresi'ne katılacak. (Sakarya/10.30/Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya, Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına iliştin gelişmeler ise dünya genelinde yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine dair tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek. (Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası; Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK, Adana Demirspor-Eyüpspor ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla devam edecek. (Antalya/13.30/Mersin/16.00/Adana/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayrıca, Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü ve Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sürecek. (İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)

Öte yandan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom karşılaşmalarıyla başlayacak. (İstanbul/13.00/15.30/20.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

Hentbol ve Diğer Sporlar

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarında, Üsküdar Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını; Bursa Büyükşehir Belediyespor ise İspanya'nın Zendal Bm Porrino takımını ağırlayacak. (İstanbul/Bursa/16.00)

Ayrıca, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. (Eskişehir/16.00)

2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali ise İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun ilk günü 9. ayak yarışı yapılacak. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)